Защитник сборной Испании Дин Гейсен перед финалом Лиги наций против Португалии рассказал о своей насыщенной, как для 20 лет, истории. Слова игрока передает пресс-служба УЕФА.

Считаю себя очень спокойным парнем и делаю в первую очередь то, что нравится самому, а все, что сейчас происходит, — это прекрасно. Стремлюсь этим наслаждаться, делая все, что в моих силах. Родители? Они очень гордятся мной. Конечно же, наша семья, друзья — все гордятся мной. Так что я очень счастлив.

Думаю, на меня, как на футболиста, повлияли страны, где мне пришлось играть. Например, я провел три года в Италии, где многому научился о защите и тактике. Затем была Англия с ее невероятной интенсивностью. Ну и, конечно, Испания с ее всем известным футболом.

Дома мы всегда разговаривали о футболе. Мой отец игру любит, я тоже, и даже моя мама теперь, когда я играю, увлеклась! Мы всегда тренировались, всегда дома выполняли упражнения, всегда играли и думали о футболе. Да, футбол был на протяжении всего дня, каждый день.

Как я часто говорю, совершенствоваться можно всегда, хоть и считаю себя очень разносторонним центральным защитником, будь то в игре с мячом или без него, в воздухе, на земле, в игре обеими ногами... Когда был маленьким, мне отец говорил тренировать левую ногу.

И, конечно, дома были футбольные ворота — каждый день перед школой тренировался бить по ним с левой. Совершенствовался в этом все больше и больше, потом стал делать это на тренировках, а затем — и в игре, пока это не стало уже вполне естественным.