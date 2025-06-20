В летнее межсезонье 2024/25 Борнмут уже продал испанского защитника Дина Хейсена в мадридский Реал за 62,5 миллиона евро. В настоящее время клуб находится на финальной стадии переговоров по трансферу венгерского левого защитника Милоша Керкеза в Ливерпуль. Параллельно активно обсуждается возможный переход украинца Ильи Забарного в ПСЖ.

Бывший скаут Манчестер Юнайтед и Блэкберна Мик Браун прокомментировал ситуацию и пояснил, почему Борнмут решил расстаться еще с одним ключевым исполнителем, на которого всерьез нацелился победитель Лиги чемпионов сезона 2024/25.

«Забарный хочет перейти в ПСЖ – и он это чётко дал понять. Из-за этого Борнмуту очень сложно постоянно отказывать другим клубам. Они не хотят держать в команде недовольного игрока, которого не отпустили. ПСЖ ещё ведёт переговоры по окончательной сумме трансфера, но Борнмут примет предложение, и я уверен, что этот переход состоится», – цитирует Брауна Football Insider.

Ранее сообщалось, что Борнмут может продать своего защитника в Ливерпуль.