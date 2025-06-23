Финансовый эксперт Стефан Борсон выразил мнение, что украинскому вингеру Челси Михаилу Мудрику, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил со стороны Футбольной ассоциации Англии, может грозить серьезное наказание.

По словам специалиста, ситуация выглядит тревожно, и игрока вполне вероятно ждет длительная дисквалификация.

«Я не знаю насчет четырехлетней дисквалификации, но, похоже, у него есть проблема. Его, видимо, забанят. Очевидно, что должны быть слушания и должны быть рассмотрены все доказательства. Мы не знаем, какой может быть его защита, но в делах о допинге спортсмен обычно проигрывает.

Мы знаем, что он провалил тест, и это было подтверждено второй допинг-пробой. Это также нарушение, которое влечет за собой строгую ответственность, то есть такие причины являются лишь частично смягчающими, так что, когда ты нарушил, попал в беду.

Я не знаю, будет ли это четыре года. Подозреваю, что это не будет четыре года, но это будет очень серьезно, и это будет очень долгая дисквалификация. Конечно, ему зачтут этот период, когда он фактически был отстранен.

Они примут этот факт во внимание, но вы знаете, что это критический момент в карьере игрока, и ему будет очень сложно восстановить свою карьеру после стольких лет отсутствия на поле», — сказал Борсон Football Insider.