Сергей Стаднюк

Представители Атлетика Бильбао, главный тренер Эрнесто Вальверде и нападающий Иньяки Уильямс, провели пресс-конференцию по поводу матча стартового тура общего этапа Лиги чемпионов против Арсенала, за который выступают баски Субименди и Мерино. Их слова передает пресс-служба УЕФА.

Рады, что играем в этом турнире и хотим бороться. Знаем, что сложность растет, соперники нам ничего не подарят, но это хорошая возможность проверить себя. Когда играешь против одного из фаворитов турнира и Премьер-лиги, нужно быть крайне осторожным, использовать свои возможности и не пропускать много. Они играют очень быстро, прижимая тебя к воротам. Это можно сравнить с матчами против Реала или Барселоны. Против таких команд нужно играть идеально. Эрнесто Вальверде

Надеюсь, мне удастся дебютировать с победы, жаль, что не получилось сделать это с Нико. Ждем матча с большим нетерпением. Для многих игроков это будет первый матч в Лиге чемпионов. Мы годами пахали ради того, чтобы завтрашний день стал реальностью. Мы очень требовательны к себе и хотим добиться наилучших результатов. Будет непросто пройти общий этап, но у нас есть шанс. Надеюсь, нас ждут те же великолепные еврокубковые вечера, что и в прошлом году. Субименди и Мерино? Они возвращаются домой, их семьи и друзья будут рядом, и они смогут их увидеть, это дополнительный стимул. Но мы никого не боимся, нам не страшно. Это будет очень красивый матч. Иньяки Уильямс

Матч Атлетик Бильбао – Арсенал состоится на стадионе Сан-Мамес в Бильбао. Стартовый свисток прозвучит во вторник, 16 сентября, в 19:45 по Киеву.

Напомним, Арсенал перед игрой с Атлетиком разгромил Ноттингем в дерби команд Александра Зинченко (3:0).