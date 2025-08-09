Сергей Стаднюк

Защитник Борнмута Илья Забарный в шаге от перехода в ПСЖ. Об этом сообщает L'Équipe.

Источник раскрывает все финансовые детали сделки между клубами. Сумма трансфера составила 60 млн евро, еще 3 млн евро предусмотрены как солидарные выплаты. Кроме того, контракт включает 3 млн евро в качестве бонусов: 1,5 млн евро – в случае победы ПСЖ в Лиге 1 и еще 1,5 млн евро – если клуб хотя бы раз за пять следующих сезонов выиграет Лигу чемпионов.

Известно, что киевскому Динамо по условиям продажи Забарного в Борнмут полагается 20-25% от будущего трансфера. Таким образом, по наиболее пессимистичной оценке киевский клуб от этого перехода получит около 15 миллионов евро. По наиболее оптимистичной сумма выплат может составить около 18 млн.

В своем первом сезоне в Париже Забарный получит зарплату в размере 4,5 млн евро. Все документы между клубами уже подписаны. Отмечается, что в ближайшие часы украинский защитник должен прибыть во французскую столицу.

