В Эмполи хотят забрать талантливого украинца
На футболиста есть спрос
44 минуты назад
Богдан Попов/ Фото - Эмполи
Украинский нападающий Эмполи Богдан Попов благодаря успешным выступлениям в Серии Б привлек внимание неназванных клубов из Серии А, сообщает CalcioNews.
Воспитанник Динамо проводит дебютный сезон на взрослом уровне и уже успел наделать шума во втором по силе дивизионе чемпионата Италии.
В этом сезоне 18-летний игрок провел 8 матчей в составе Эмполи: 4 гола.
Соглашение Попова с Эмполи действует до 30 июня 2028 года. Transfermarkt оценивает украинца в 600 тысяч евро
