Бывший защитник киевского Динамо 1970–80-х годов Сергей Балтача сообщил, что в Лондоне может появиться академия имени Валерия Лобановского.

В интервью «Украинскому футболу» Балтача, который сейчас работает спортивным директором академии клуба Интер (Лондон), поделился деталями.

«Сейчас я спортивный директор Академии клуба Интер (Лондон). Много талантливой молодежи. Всегда рад помочь украинским ребятам, пусть приходят, тренируются, забывают о ужасах войны. Чем смогу – всем землякам помогу.

У меня есть идея и разрешение от Светланы, дочери Валерия Васильевича, в Лондоне открыть академию имени Лобановского. Нам в этом плане готов помочь и Валерий Залужный».