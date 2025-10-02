В Лондоне могут открыть Академию имени Лобановского
Экс-футболист бело-голубых сообщил детали
Бывший защитник киевского Динамо 1970–80-х годов Сергей Балтача сообщил, что в Лондоне может появиться академия имени Валерия Лобановского.
В интервью «Украинскому футболу» Балтача, который сейчас работает спортивным директором академии клуба Интер (Лондон), поделился деталями.
«Сейчас я спортивный директор Академии клуба Интер (Лондон). Много талантливой молодежи. Всегда рад помочь украинским ребятам, пусть приходят, тренируются, забывают о ужасах войны. Чем смогу – всем землякам помогу.
У меня есть идея и разрешение от Светланы, дочери Валерия Васильевича, в Лондоне открыть академию имени Лобановского. Нам в этом плане готов помочь и Валерий Залужный».
Легендарный Валерий Лобановский тренировал киевское Динамо тремя большими периодами – с 1973 по 1982 год, с 1984 по 1990 и с 1997 по 2002. За это время он выиграл с клубом 28 трофеев, среди которых два Кубка обладателей кубков и Суперкубок УЕФА.