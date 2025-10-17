Сергей Стаднюк

Матч 14-го тура Второй лиги между Ужгородом и Лесным официально отменён. Команда экс-динамовцев Сергея Рыбалки и Дениса Гармаша не поедет в Закарпатье из-за финансовых трудностей. Это подтвердил президент ПФЛ Александр Каденко.

Сегодня ФК «Лесное» официально сообщил ПФЛ, что по разным причинам не сможет выехать на календарный поединок в Ужгород. Я разговаривал с руководством клуба, которое проинформировало, что прилагает усилия в поиске нового инвестора, который бы подставил плечо. Мы уже сообщили закарпатцам о проблемах «Лесного», которому будет засчитано техническое поражение, – сообщил Каденко в комментарии Sport.ua. Александр Каденко

Лесное недавно входило в лидеры группы А Второй лиги, но проиграло четыре из последних пяти матчей и с 20 очками опустилось на пятое место. До зимней паузы команде предстоит ещё три далеких выезда — в Одессу, Самбор и Вильховцы.

Согласно регламенту, второе неприбытие на матч приводит к снятию команды с чемпионата и потерей профессионального статуса. Из-за финансовых проблем бывший главный тренер Лесного Александр Рябоконь покинул клуб и перешёл к Левому Берегу.