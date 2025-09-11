Украинский вратарь Реала Андрей Лунин мог покинуть клуб перед закрытием летнего трансферного окна

По информации испанского портала Madridistareal, летом Лунин получил несколько предложений о переходе, но решил их отклонить. Футболист намерен оставаться в Мадриде и бороться за место в составе, ожидая своего шанса.

Андрей рассчитывает получать игровое время в течение сезона, особенно если главный голкипер Тибо Куртуа столкнется с травмой или дисквалификацией. В клубе также дали понять, что для Лунина главным турниром станет Кубок Испании.

После трех туров нового сезона Реал набрал девять очков и уверенно лидирует в таблице Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Лунин восстановился после травмы.