В РПЛ приближается первая тренерская отставка сезона.
На фоне последних результатов
около 17 часов назад
Иван Федык / Фото - Рух Львов
Второй срок Ивана Федика во главе Руха может досрочно прерваться, сообщает «Камон, Плей!»
На фоне безвыигрышной серии в УПЛ руководство Руха вернулось к кандидатуре Василия Кобина, который работает с первой лигой Ингульцом.
Вопрос тренерского трансфера лежит в плоскости финансовой компенсации, которую требует президент Ингульца Александр Поворознюк за своего тренера.
28 сентября свой следующий матч Рух проведет дома против донецкого Шахтера в 7 туре УПЛ. Начало - в 18:00.
