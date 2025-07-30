Греческий Панатинаикос стал потенциальным соперником донецкого Шахтера в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы. Афинский клуб не смог пройти на следующий этап Лиги чемпионов, уступив Рейнджерс по сумме двух матчей.

В ответном матче Панатинаикос сыграл вничью с шотландским клубом — 1:1. На гол Джуричича на 53-й минуте Рейнджерс ответил мячом Гассамы уже через семь минут. Однако победа Рейнджерс в первом поединке позволила им продолжить борьбу в ЛЧ.

Зато Панатинаикос продолжит свой еврокубковый путь в Лиге Европы, где встретится с победителем пары Шахтер — Бешикташ.

Ответный матч между донетчанами и турецким клубом состоится уже завтра. В первой игре в Стамбуле Шахтер одержал выездную победу со счетом 4:2 и имеет хорошие шансы выйти в следующий раунд.

Лига чемпионов. Квалификация. 2-й раунд. Ответный матч

Панатинаикос (Афины, Греция) – Рейнджерс (Глазго, Шотландия) 1:1 (Джуричич 53' – Гассама 60'). Первый матч – 0:2