Сергей Разумовский

Министерство молодежи и спорта 15 ноября в Доме футбола совместно с Национальной платформой добропорядочности в спорте, НОК и Национальным антидопинговым центром провели совещание с клубами УПЛ и ПФЛ по противодействию манипуляциям в спорте. В обсуждении приняли участие УАФ, представители Премьер-лиги и ПФЛ, ассоциации футзала и пляжного футбола, а также члены нацплатформы и НАДЦ, сообщила пресс-служба Ассоциации.

С приветственными обращениями выступили министр молодежи и спорта Матвей Бедный, президент НОК Вадим Гутцайт и заместитель генерального секретаря УАФ Виталий Данильченко. Онлайн к мероприятию присоединилась представительница УЕФА Стефани Айхенбергер. Стороны обсудили проблематику договорных матчей и манипулирование результатами на национальном и международном уровнях, состояние антидопинговой деятельности в футболе, работу Комитета УАФ по этике и честной игре и лучшие антикоррупционные практики.

Первый вице-президент НОК Украины Алексей Перевезенцев и секретарь Национальной платформы Наталья Радчук обозначили приоритеты платформы: оперативный обмен данными с федерациями и взаимодействие в сети Group of Copenhagen. Член Комитета по этике и честной игре УАФ Андрей Некрутов акцентировал на совместной ответственности государственных учреждений, федераций, клубов, спортсменов и операторов ставок.

Комитет УАФ под руководством Андрея Давиденко подчеркнул ключевую роль мониторинга ставок. Системы наподобие UFDS отслеживают поведение и паттерны ставок, данные аккаунтов, географию и время, формируя сигналы подозрительной активности, которые являются поводом для расследования, но не доказательством. Комитет уже оценил существующие решения, использует каналы ФИФА/УЕФА, IBIA и сети Совета Европы, в то же время изучает возможность создания украинской системы мониторинга с интегрированным ИИ.

Секретарь Комитета Анастасия Беленко представила основные положения Кодекса этики УАФ и привела примеры дисциплинарных решений. Директор НАДЦ Сергей Попик рассказал о действующих соглашениях и взаимодействии между ФИФА, УЕФА, УАФ и НАДЦ. Представительница FIFPRO Юлия Гречко презентовала приложение Red Button для анонимного информирования о попытках подкупа и манипуляций.

Тем временем уже сегодня, 16 ноября, сборная Украины проведет решающий поединок за место в плей-офф. Следить за всеми перипетиями вокруг матча шестого тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 и посмотреть прямую трансляцию игры можно на странице события Украина – Исландия на Xsport. Начало – в 19:00 по киевскому времени.

Ранее мыслями о игре поделился главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.

👀 Это конец? Каковы шансы сборной Украины пробиться на чемпионат мира-2026? 👀