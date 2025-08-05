Комментатор и ютубер Виктор Вацко поделился ожиданиями от матчей 3 квалификационного раунда Лиги чемпионов против Пафоса. Его слова приводит УПЛ ТВ.

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Для Динамо на данном этапе гораздо важнее попасть в ЛЧ. Если предложить сейчас Шовковскому проиграть два матча в чемпионате, но выйти в основной этап Лиги чемпионов, я думаю, что он согласится. Я могу ошибаться, но думаю, что для Динамо сейчас это гораздо важнее.

Если они сейчас пройдут без потерь этот этап и попадут в основную сетку ЛЧ, это будет вообще топовый результат. Поэтому сейчас я от Динамо не ожидаю того артистизма, феерии и зрелищности, которые показывает Шахтер. Я ожидаю, что они будут выжимать максимум из того, что имеют. За счет ротации и класса, - подчеркнул Вацко.