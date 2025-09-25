Вацко высказался о Михавко: «Кто сейчас даст за него 20 миллионов?»
Вацко указывает на упущенные Динамо шансы
1 день назад
Известный журналист и комментатор Виктор Вацко выразил удивление тем, что Динамо не спешит расставаться с перспективными футболистами и предпочитает не ждать более выгодных предложений.
«Большое искусство футбольного бизнеса – продать своевременно. Михавко после чемпионского сезона мог уйти в Марсель. Не продали, хотя могли заработать. На здоровье. Это же касается Бражка.
Кто сейчас даст за Михавко или Бражка 20 миллионов? Какой Марсель теперь. Посмотрите на игру защитников Динамо в матче с Александрией», – сказал Вацко.
Ранее сообщалось, что Марсель проявлял интерес к Михавко, а Вулверхэмптон пытался подписать Бражка, но оба предложения киевский клуб отклонил.
Ранее стало известно, что Михавко лучший в мире защитник по важному показателю.
