Известный журналист и комментатор Виктор Вацко выразил удивление тем, что Динамо не спешит расставаться с перспективными футболистами и предпочитает не ждать более выгодных предложений.

«Большое искусство футбольного бизнеса – продать своевременно. Михавко после чемпионского сезона мог уйти в Марсель. Не продали, хотя могли заработать. На здоровье. Это же касается Бражка.

Кто сейчас даст за Михавко или Бражка 20 миллионов? Какой Марсель теперь. Посмотрите на игру защитников Динамо в матче с Александрией», – сказал Вацко.

Ранее сообщалось, что Марсель проявлял интерес к Михавко, а Вулверхэмптон пытался подписать Бражка, но оба предложения киевский клуб отклонил.

Ранее стало известно, что Михавко лучший в мире защитник по важному показателю.