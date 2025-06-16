Форвард Динамо и молодежной сборной Украины Владислав Ванат высказался о удалении партнера по команде Владимира Бражко в матче 2 тура группового турнира Евро-2025 (U-21) против Финляндии (2:0). Его слова приводит УАФ.

Владислав вспомнил эпизод нескольких лет назад с удалением на Евро-2023 после матча с молодежной сборной Румынии (2:0).

Что касается красной карточки Бражка, то ситуации бывают разные. У меня тоже был случай, когда была прямая красная карточка и дисквалификация на два матча. У него две желтые, так что его отстранят на одну игру. Мы вспомнили об этом после матча, но какой же совет я могу ему дать? Ему уже 23 года, и он сам должен понимать всю ситуацию, - объяснил Ванат.

После двух туров Украина имеет три очка и продолжает борьбу за выход в плей-офф Евро-2025. В третьей игре украинцы встретятся с Нидерландами (18 июня).