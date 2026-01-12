Сергей Разумовский

Барселона и Реал встретились в финале Суперкубка Испании-2025, который состоялся в Джидде и завершился победой каталонцев со счётом 3:2. Очередное Эль Класико оправдало ожидания по уровню напряженности и результативности, так как команды устроили настоящую перестрелку и держали интригу до самого финального свистка.

Первый тайм стал максимально насыщенным на события. Барселона открыла счёт благодаря Рафинье, который результативно завершил одну из атак и задал тон матчу. Реал ответил уже в добавленное время: Винисиус после сольного прохода сравнял счёт и одновременно прервал свою 16-матчевую безголевую серию во всех турнирах. Однако Барса практически мгновенно вернула себе преимущество – Левандовски воспользовался шансом и снова вывел команду вперёд. Тем не менее, последнее слово перед перерывом осталось за мадридцами: Гарсия отметился голом и сделал 2:2 по итогам первых 45 минут.

После перерыва Барселона уже не контролировала игру так уверенно, как до перерыва, но решающий удар нанесла на 73-й минуте. Рафинья пробил, мяч задел Асенсио, изменил траекторию и перелетел над головой Куртуа – этот рикошет стал ключевым фактором эпизода и принёс каталонцам третий гол. Украинец Андрей Лунин, кстати, снова весь матч провёл на скамейке запасных.

Реал пытался отыграться, в частности через выход Мбаппе, который вернулся после травмы. Француз добавил движения впереди и заработал на себе фол, а в одном из моментов де Йонг получил красную карточку, что усложнило задачу Барселоны удержать результат. Мадридцы имели несколько возможностей сравнять счёт, однако в решающие минуты команду спас Гарсия, который действиями на последнем рубеже помог Барселоне сохранить преимущество и завоевать Суперкубок второй год подряд.

