Павел Василенко

Испанский вингер Барселоны Ламин Ямал вскоре будет носить футболку с номером 10. Испанский клуб рассматривает это как отличный маркетинговый ход, чтобы сделать Ямала уважаемым в его 18-й день рождения.

Талантливый испанец быстро оставил свой след в истории Барселоны и достиг больших успехов в футболе в молодом возрасте.

Номер 10 на футболке всегда ассоциируется с чем-то великим и важным. Самые известные «десятки» клуба включают Роналдиньо, Месси и Марадону.

В эту избранную и знаменитую компанию также войдет Ламин Ямал, который, как сообщается, получит этот подарок на своё 18-летие.

Ямалу исполнится 18 лет 13 июля, и он почувствует вес этого номера на своей спине, продолжая удивлять футбольную публику и писать историю в спорте. Ямал возьмет десятый номер у Ансу Фати, который уехал в Монако.