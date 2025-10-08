Велетень отреагировал на дебютный вызов в сборную Украины
Полузащитник может сыграть против Исландии
около 1 часа назад
Футболист Полесья Владислав Велетень поделился эмоциями от своего первого вызова в национальную команду Украины.
Как узнал о вызове в сборную? Во время замены в матче УПЛ с Полтавой. Заменили – и сразу сказали. Человек из персонала сообщил. Мне сказали идти в раздевалку, чтобы не заболеть, было холодно, и уже в подтрибунном помещении сообщили.
Реакция положительная, конечно, был очень рад. Любой футболист об этом мечтает. Это такой этап, наверное, самый высокий, когда у тебя есть возможность играть за свою национальную сборную. Тебя вызывают, и нужно доказать, чтобы выйти на поле, – сказал Велетень в комментарии УАФ.
Напомним, сборная Украины свой следующий матч проведет против Исландии 10 октября, начало в 21:45 по Киеву.
