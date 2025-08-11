Павел Василенко

Джакомо Распадори перешёл в мадридский Атлетико. Трансфер игрока сборной Италии стал одним из самых дорогих в истории испанского клуба.

Атлетико уже некоторое время искал возможности усилить свою атакующую линию. В конце концов, клуб выбрал Распадори из Наполи. Подписание 25-летнего игрока уже официально подтверждено.

Нападающий подписал постоянный контракт. Игрок подписал контракт, действительный до 30 июня 2030 года. Ожидается, что он будет зарабатывать около трех миллионов евро за сезон.

Стоимость трансфера итальянского футболиста составила 27 миллионов евро, включая бонусы. Это сделало Распадори 19-м по величине трансфером в истории Атлетико, опередив, среди прочих, Серхио Агуэро.

Распадори играл за Наполи с 2023 года. Он провел 109 матчей, забил 18 голов и отдал десять результативных передач.