Павел Василенко

В субботу состоялся финал плей-офф за выход во второй дивизион Испании. Победу одержала Андорра, принадлежащая Жерару Пике. Матч закончился со счетом 1:0.

Первый матч между Андоррой и Понферрадиной завершился вничью 1:1. Судьба выхода во второй дивизион Испании должна была решиться в ответном матче. В этом матче был забит всего один гол.

Сразу после начала второго тайма Лаути отправил мяч в сетку ворот. Нападающий обеспечил команде победу со счетом 1:0 и выход в Сегунду.

Клуб, принадлежащий Жерару Пике, возвращается в Сегунду после годичного отсутствия. Последний сезон перед вылетом он завершил на 21 месте.