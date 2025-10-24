Верес и Зоря обошлись в Ровно без голов.
10 тур УПЛ стартовал сегодня
Фото - УПЛ
Верес в рамках 10 тура УПЛ дома принимал Зарю. Встреча в Ровно завершилась со счетом 0:0.
Обе команды демонстрировали довольно осторожную игру, пока в начале второго тайма защитник Вереса Корнийчук не был удален за фол против Слесара.
Подопечные Виктора Скрипника попытались в большинстве дожать соперника, однако в этот вечер Верес при поддержке собственных трибун не позволил гостям воспользоваться численным преимуществом.
Финальный свисток зафиксировал безголевую ничью в Ровно.
УПЛ. 10 тур
Александрия - Верес 0:0
