Верес в рамках 10 тура УПЛ дома принимал Зарю. Встреча в Ровно завершилась со счетом 0:0.

Обе команды демонстрировали довольно осторожную игру, пока в начале второго тайма защитник Вереса Корнийчук не был удален за фол против Слесара.

Подопечные Виктора Скрипника попытались в большинстве дожать соперника, однако в этот вечер Верес при поддержке собственных трибун не позволил гостям воспользоваться численным преимуществом.

Финальный свисток зафиксировал безголевую ничью в Ровно.

УПЛ. 10 тур

