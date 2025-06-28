Сергей Стаднюк

В контрольном матче в рамках предсезонных сборов Верес разгромил тернопольскую Ниву.

Игра прошла в необычном формате в 120 минут. В встрече дебютировали вратарь Павел Стефанюк и греческий защитник Костас Стамулис. Хозяева быстро открыли счет – после сейва вратаря гостей первым на добивании сыграл Виталий Дахновский.

Вскоре Верес остался в меньшинстве после удаления одного из игроков на просмотре, однако это не помешало команде удвоить преимущество до перерыва – Дмитрий Годя реализовал момент после ошибки защиты Нивы. Во втором тайме хозяева продолжили давить, и на последних минутах матч завершился третьим голом, который создали двое футболистов, находящихся на просмотре.

К вашему вниманию обзор матча.

Контрольный матч

Верес – Нива Тернополь 3:0

Голы: Дахновский, 5, Годя, 37, игрок на просмотре, 120

Верес (1 тайм): Стефанюк, Протасевич, игрок на просмотре (Баран, 14), Чечер, Гончаренко, Смиян, Годя, Клец, Дахновский, игрок на просмотре, Мрвальевич.

Верес (2 тайм): Кулик, Стамулис, Балаба, Вовченко, Кусый, Харатин, Кучеров, Куция, Шарай, игрок на просмотре, игрок на просмотре.

Нива (старт): Ольховой, Михайлов Ю., Демиденко, Паламарчук, Вышинский, Кицун, Давидов, Бей, Посевкин, игрок на просмотре, Резепов. Запасные: Чубак, игрок на просмотре, Герега, Мудрый, Бац, Михальчук, Михайлов В., Мысик, Пежинский, Вадовский, Дударев, Напуда, игрок на просмотре.

Удаление: игрок на просмотре (10)

Ранее Верес объявил о первом трансфере этого межсезонья.