Матч седьмого тура Первой лиги Чернигов – Металлист должен был состояться в воскресенье, 21 сентября, но его старт отложили из-за воздушной тревоги в северном городе. Через некоторое время пресс-служба хозяев заявила, что харьковчане отказались выходить на поле, и поединок не состоится. Черниговский клуб объяснил свою позицию.

Отсутствие уважения к Чернигову и черниговцам в день города. Сегодняшний матч не состоялся, так как харьковский Металлист отказался выходить на поле.

Воздушная тревога завершилась через 1 час и 11 минут после запланированного начала игры, однако гости все равно решили не играть. Болельщики, которые каждый день живут под обстрелами и ждали праздника футбола, вместо этого получили разочарование в самый важный для города день.