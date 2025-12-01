Футболист ЛНЗ Марк Ассинор высказался о Проспере Оба, который в этом сезоне проявил себя как настоящий лидер команды.

Ганский игрок отметил, что у Оба невероятный потенциал и ему приятно выступать вместе с таким игроком в одной команде.

«Проспер? Я думаю, что он очень хороший игрок, у него очень много потенциала. Его предел — это только небо. Если он продолжит играть так, как сейчас, я не знаю, где он окажется в ближайшие два-три года. Но ему нужно продолжать работать, у него впереди много возможностей. Он очень помогает нашей команде. Конечно, если я играю с ним, то мне это нравится, но если буду играть против него на поле — он будет моим соперником", - цитирует Ассинора сайт ЛНЗ.

