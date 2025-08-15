Защитник донецкого Шахтера Винисиус Тобиас прокомментировал результат ответного матча третьего раунда квалификации Лиги Европы против греческого Панатинаикоса (0:0, по пенальти – 3:4).

«Это была очень конкурентная игра, где обе команды хорошо проявили себя. Конечно, мы были более спокойными, владели мячом и создали больше шансов, чтобы забить. Но футбол решается в деталях. К сожалению, мы не забили, дошли до серии пенальти, где может случиться что угодно, и не победили.

Удаление было неправильным, но в футболе всякое бывает. Мы всегда готовы играть и вдесятером, и вдевятером – как угодно. Что бы ни случилось, мы всегда готовы и сделаем все для команды. Его удалили, но мы готовы ко всему во время матча.

Мы всегда поддерживаем друг друга, особенно тех, кто не забил пенальти. Это футбол, такое случается. Пытаемся помогать, бегать друг за друга, ведь единство команды – самое важное. Не стоит спорить, главное, что команда сплоченная – и это самое важное для нас», – цитирует Тобиаса пресс-служба «горняков».