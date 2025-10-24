Сергей Стаднюк

В третьем туре общего этапа Лиги Европы Гоу Эхед Иглз сенсационно одержали волевую победу над Астон Виллой на своем поле.

Вилланы моментально повели в счете. Уже на четвертой минуте отличился Гессан. Но скромный нидерландский коллектив постепенно перехватил инициативу и к перерыву восстановил паритет благодаря голу Сюре на 42-й минуте.

После перерыва хозяева шокировали фаворита. Дейл забил на 61-й минуте, сделав счет 2:1. Вилла имела прекрасный шанс спасти матч, но на 79-й минуте Буэндиа не реализовал пенальти, пробив выше ворот, так что Иглз удержали победу до финального свистка.

К вашему вниманию обзор матча.

Гоу Эхед Иглз набрали шесть очков и догнали Астон Виллу. Обе команды находятся в зоне плей-офф раунда.

Лига Европы. Общий этап, третий тур

Гоу Эхед Иглз – Астон Вилла 2:1

Голы: Сюре, 42), Дейл, 61 – Гессан, 4

Гоу Эхед Иглз: Де Бюссер, Дейл, Наубер (Твигт, 15), Крамер, Джеймс, Мейленстен, Рахмуни (Линтгорст, 83), Маргарет (Адельгор, 83), Бреум (Гаудмейн, 39), Сюре (Веенберг, 83), Смит

Астон Вилла: Мартинес, Линделоф (Роджерс, 67), Миннс, Торрес, Матсен, Санчо (Камара, 67), Онана (Кеш, 66), Богарде (Макгинн, 76), Гессан, Воткинс (Мален, 67), Буэндиа

Предупреждения: Наубер (14), Веенберг (90)