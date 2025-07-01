Бывший защитник Интер Майами, Шахтера и сборной Украины Сергей Кривцов рассказал, какое влияние оказывает нападающий Лионель Месси на управленческие решения руководства представителя МЛС.

Думаю, что так [Месси влиял на кадровые решения]. Не конкретно с его позиции, но, как я знаю, и отец его занимается. Слушай, он пришел – он получил долю этого клуба, и он тоже, вероятно, видит какое-то будущее своего клуба по-своему.

Из того, что я знаю, изменилось все: от академии, от тренера по вратарям до менеджера главного клуба почти все стали аргентинцами. Кто-то мне говорил, не знаю, насколько это правда, что директор академии – это его лучший друг.