Власть Месси в Интер Майами растет. Информация изнутри клуба
Бывший партнер легендарного футболиста рассказал о влиянии аргентинца на решение руководства
8 минут назад
Бывший защитник Интер Майами, Шахтера и сборной Украины Сергей Кривцов рассказал, какое влияние оказывает нападающий Лионель Месси на управленческие решения руководства представителя МЛС.
Думаю, что так [Месси влиял на кадровые решения]. Не конкретно с его позиции, но, как я знаю, и отец его занимается. Слушай, он пришел – он получил долю этого клуба, и он тоже, вероятно, видит какое-то будущее своего клуба по-своему.
Из того, что я знаю, изменилось все: от академии, от тренера по вратарям до менеджера главного клуба почти все стали аргентинцами. Кто-то мне говорил, не знаю, насколько это правда, что директор академии – это его лучший друг.
Ранее Интер Майами с разгромом вылетел из Клубного чемпионата мира-2025 от ПСЖ (0:4).