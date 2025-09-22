Журналист Le Parisien Доминик Северак сообщил, почему прошлым летом 2025 ПСЖ решил заключить контракт с украинским защитником Ильей Забарным, который выступал за Борнмут.

При этом французский клуб параллельно рассматривал возможность пригласить звездного игрока обороны Ливерпуля Ибраиму Конате.

«Это технические решения, истории о пространстве для улучшения. Луис Энрике считает, что Забарный больше совместим с ПСЖ, больше совместим непосредственно с ним самим, чем Конате. Здесь нужно быть в курсе дел в профессиональном понимании, потому что я, как и вы, считаю, что Конате был бы отличным выбором. Но он бы отказался приходить, зная, что речь идет о подготовке к эпохе после Маркиньоса.

Забарный на данный момент согласился быть запасным игроком. Конате, с его статусом, не мог оставаться в тени. Если ты приехал из Борнмута, ты можешь согласиться быть запасным игроком в больших матчах. Но не из Ливерпуля», – цитирует журналиста Foot01.