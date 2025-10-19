Французский журналист Жан-Луи Турре поделился мнением о выступлении украинского защитника ПСЖ Ильи Забарного в матче восьмого тура Лиги 1 против Страсбурга, который завершился результативной ничьей 3:3.

По его словам, этот поединок стал неудачным для Забарного, несмотря на ожидания, что игрок уже освоился в Париже и его игра оставила вопросы.

«Действительно, его сегодняшняя игра не была выдающейся... У него было много проигранных единоборств, очень посредственные передачи. Ранее у нас сложилось впечатление, что он прибавил, особенно это касается матча в Марселе, несмотря на поражение. У нас сложилось впечатление, что он освоился, но сегодня он провёл не очень хороший матч. Нет, этого недостаточно», - сказал Турре для программы After Foot на RMC.

В нынешнем сезоне 23-летний защитник провел девять матчей за клуб и отметился одним забитым мячом.