Английский защитник Кайл Уокер сменил клубную прописку, став игроком Бёрнли. Об этом сообщили официальные страницы клуба в соцсетях.

35-летний футболист, который последние полгода провел в аренде в Милане, заключил с новичком Премьер-лиги контракт сроком на два года.

Бёрнли вернулся в АПЛ по итогам прошлого сезона, заняв одно из ведущих мест в Чемпионшипе.

«Я очень рад быть здесь. Когда я поговорил со Скоттом и услышал о его планах на следующий сезон, я сразу же воспользовался этой возможностью. Он проделал здесь потрясающую работу, вернув клуб в Премьер-лигу со 100 очками, и теперь мы с нетерпением ждем, когда вместе вернемся в лучшую лигу мира. Бернли провел отличный сезон, основанный на невероятной обороне, и я с нетерпением жду возможности присоединиться к этой команде и поделиться своим опытом и мастерством».

Прошлый сезон для Уокера оказался не самым результативным: в 34 матчах на клубном уровне он не отметился ни забитыми мячами, ни результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити хочет продлить контракт с лидером обороны.