Сергей Стаднюк

Завершились все матчи 20 и 21 сентября в седьмом туре украинской Первой лиги.

Пробий в субботу принимал полтавскую Ворсклу. Хозяева продержались больше тайма, но после перерыва полтавчане дожали соперника: на 58-й минуте счёт открыл Войцеховский, а уже через шесть минут Андрущенко удвоил преимущество, установив окончательные 0:2, прервав пятиматчевую серию без побед.

На следующий день, 21 сентября, Виктория и Подолье сыграли вничью с нулевым счётом. Несмотря на активные попытки обеих команд, открыть счёт так и не удалось, а итоговые 0:0 стали закономерным результатом осторожной игры.

Металлург в Запорожье сыграл вничью с Фениксом-Мариуполь. Гости открыли счёт уже на 4-й минуте благодаря голу Ременяка, но ещё в первом тайме Бандурин восстановил паритет. После перерыва команды имели возможности, но счёт 1:1 больше не изменился.

Поединок Чернигов – Металлист не состоялся в запланированное время. Его начало было отложено из-за воздушной тревоги, но команды так и не вышли на поле. Пресс-служба хозяев заявила, что харьковчане отказались выходить на игру:

Сегодняшний матч между ФК Чернигов и Металлистом не состоится – гостевая команда отказалась выходить на поле. ФК Чернигов

Ворскла набрала 11 очков, но не сместила Ингулец (12) из проходной зоны. Металлург (5), Чернигов (3), Подолье (3) и Металлист (2) остались в зоне вылета.

Первая лига, седьмой тур

20 сентября

Пробий – Ворскла 0:2

Голы: Войцеховский, 58, Андрущенко, 64

21 сентября

Виктория – Подолье 0:0

Металлург – Феникс-Мариуполь 1:1

Голы: Бандурин, 33 – Ременяк, 4

Чернигов – Металлист