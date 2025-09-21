Ворскла прервала 5-матчевую серию без побед. Техническое поражение для Металлиста? Результаты Первой лиги (+ Видео)
Итоги матчей седьмого тура второго по силе дивизиона Украины на выходных
около 1 часа назад
Завершились все матчи 20 и 21 сентября в седьмом туре украинской Первой лиги.
Пробий в субботу принимал полтавскую Ворсклу. Хозяева продержались больше тайма, но после перерыва полтавчане дожали соперника: на 58-й минуте счёт открыл Войцеховский, а уже через шесть минут Андрущенко удвоил преимущество, установив окончательные 0:2, прервав пятиматчевую серию без побед.
На следующий день, 21 сентября, Виктория и Подолье сыграли вничью с нулевым счётом. Несмотря на активные попытки обеих команд, открыть счёт так и не удалось, а итоговые 0:0 стали закономерным результатом осторожной игры.
Металлург в Запорожье сыграл вничью с Фениксом-Мариуполь. Гости открыли счёт уже на 4-й минуте благодаря голу Ременяка, но ещё в первом тайме Бандурин восстановил паритет. После перерыва команды имели возможности, но счёт 1:1 больше не изменился.
Поединок Чернигов – Металлист не состоялся в запланированное время. Его начало было отложено из-за воздушной тревоги, но команды так и не вышли на поле. Пресс-служба хозяев заявила, что харьковчане отказались выходить на игру:
Сегодняшний матч между ФК Чернигов и Металлистом не состоится – гостевая команда отказалась выходить на поле.
Ворскла набрала 11 очков, но не сместила Ингулец (12) из проходной зоны. Металлург (5), Чернигов (3), Подолье (3) и Металлист (2) остались в зоне вылета.
Первая лига, седьмой тур
20 сентября
Пробий – Ворскла 0:2
Голы: Войцеховский, 58, Андрущенко, 64
21 сентября
Виктория – Подолье 0:0
Металлург – Феникс-Мариуполь 1:1
Голы: Бандурин, 33 – Ременяк, 4
Чернигов – Металлист
