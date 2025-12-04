Сергей Разумовский

В 1/8 финала Кубка Италии Болонья одержала волевую победу над Пармой.

Гости лучше начали матч и уже на 13-й минуте повели в счете благодаря точному удару Бенедичака, заставив Болонью отыгрываться. Хозяева постепенно перехватили инициативу и еще до перерыва смогли восстановить паритет – Роу реализовал один из моментов команды. Во втором тайме игра продолжалась в равной борьбе и шла к серии пенальти, однако на самом финише, на 89-й минуте, Кастро забил победный гол, принеся непростую волевую победу и путевку дальше.

В дуэли Лацио и Милана хозяева действовали активнее в атаке и нанесли больше ударов по воротам соперника, однако моменты россонери были острее: по модели ожидаемых голов xG гости создали шансов на 0.83 против 0.66 у «орлов». Обе команды долго не могли реализовать свои возможности, и игра держала напряжение практически до самого конца. Решающий эпизод произошел на 80-й минуте, когда Дзакканьи пробил точно и принес хозяевам сенсационную минимальную победу 1:0, благодаря которой римляне пробились в следующую стадию турнира.

Болонья и Лацио вышли в четвертьфинал. Команды встретились друг с другом в следующем раунде соревнований.

Кубок Италии, 1/8 финала

Болонья – Парма 2:1

Голы: Роу, 38, Кастро, 89 – Бенедичак, 13

Лацио – Милан 1:0

Гол: Дзакканьи, 80

Лацио: Мандас, Марушич, Хила, А. Романьоли, Лука Пеллегрини (Тавареш 71), Весино (Деле-Баширу 58), Гендузи, Башич, Исаксен (Канчерри 83), Кастельянос (Нослин 58), Дзакканьи (Педро 83)

Милан: Меньян, Де Винтер, Томори, Павлович, Салемакерс (Нкунку 64), С. Риччи, Яшари (Модрич 81), Рабьо, Эступиньян (Бартезаги 87), Леау, Лофтус-Чик (Пулишич 81)

Предупреждения: Павлович 2, Де Винтер 84

Обзор матча будет доступен на странице события Лацио – Милан.