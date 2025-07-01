Сергей Стаднюк

Полузащитник Владимир Шепелев и голкипер Георгий Ермаков покинули Александрию. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

У Шепелева истек срок контракта. Полузащитник лишь 23 февраля 2025 года дебютировал в составе команды в матче против Зари, который завершился победой александрийцев со счетом 2:1. В чемпионате воспитанник Динамо провел 12 матчей и забил один гол, еще одну игру сыграл в рамках Кубка Украины.

Также клубу больше не принадлежит Георгий Ермаков, арендованный у Маккаби Хайфа. Голкипер начинал в юношеской команде Александрии, за которую дебютировал 8 марта 2023 года в матче против Днепр-1. Затем выступал за основной состав, где сыграл 41 официальный матч и пропустил 34 мяча.

В сентябре 2023 года Ермаков дебютировал за первую команду в Кубке Украины в матче против Руха, а уже в октябре впервые вышел на поле в УПЛ, сыграв против Динамо. Летом 2024 года была достигнута договоренность о его полноценном переходе в Маккаби и аренде в Александрию до 30 июня 2025 года.

Ранее украинский тренер выразил мнение, что Александрия не повторит успех этого года в новом сезоне.