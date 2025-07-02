Украинский защитник Роман Якуба в новом сезоне будет защищать цвета Заглембе, сообщает пресс-служба клуба.

Воспитанник Шахтера подписал контракт до 30 июня 2027 года. По данным Transfermarkt, за Романа заплатили компенсацию в 650 тысяч евро.

В сезоне 2024/25 Якуба провел за Пущу 38 матчей: 3 гола, 1 ассист. По итогам кампании бывшая команда Романа опустилась до Первой лиги.

Гол в последнем туре, но три вылета и утраченная чемпионская позиция. Итоги сезона Экстракласы для украинцев.