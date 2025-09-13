Сергей Стаднюк

В третьем туре немецкой Бундеслиги Бавария на своем поле разгромила Гамбург.

Команда, которая после длительного перерыва вернулась в Бундеслигу, была разбита еще в первом тайме. Уже на третьей минуте Гнабри открыл счет, а вскоре Павлович удвоил преимущество.

К средине тайма мюнхенцы полностью контролировали игру. Кейн реализовал пенальти, а через три минуты летний новичок Луис Диас оформил четвертый гол. Во втором тайме англичанин довершил разгром, оформив дубль. В итоге 5:0 – чемпион уверенно подтвердил свой статус, тогда как гостям предстоит еще пройти адаптацию к уровню элиты.

Бавария набрала девять очков и пока не теряет баллов в начале сезона. У Гамбурга пока только один пункт в активе.

Бундеслига, третий тур

Бавария – Гамбург 5:0

Голы: Гнабри, 3, Павлович, 9, Кейн, 26 (пен.), 62, Луис Диас, 29

Бавария: Нойер, Лаймер, Упамекано (Геррейру, 46; Бишоф, 64), Та, Станишич, Киммих, Павлович, Олисе, Гнабри (Джексон, 46), Диас (Бои, 76), Кейн (Бишоф, 64).

Гамбург: Фернандеш, Омарии, Вушкович, Сумаоро (Мефферт, 46), Микельбренс, Ремберг, Капальдо (Эльфадли, 46), Мугейм, Сахити, Кенигсдорфер, Виейра.

Предупреждения: Упамекано, Павлович – Сумаоро, Мугейм