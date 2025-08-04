Павел Василенко

Голкипер Кривбасса Игорь Омельченко отказался возвращаться в Украину

19-летний вратарь находился в расположении команды на тренировочных сборах в Европе, однако в Украину игрок не вернулся. Омельченко исчез и перестал выходить на связь, сообщает журналист Игорь Бурбас.

По словам инсайдера, голкипер готов пожертвовать своим контрактом с криворожским клубом ради того, чтобы остаться в Европе. В клубе Украинской Премьер-лиги пока что никак не комментировали эту ситуацию.