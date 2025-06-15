Голкипер молодежной сборной Украины Руслан Нещерет прокомментировал стартовое поражение команды на Евро-2025 (U-21) в матче первого тура группового этапа против Дании (2:3).

В первом тайме контролировали игру и полностью переиграли их. Во втором пропустили очень ненужные голы. Немного не повезло, но это футбол и такое бывает. С хорошим настроением нужно подходить к следующей игре.

Мы показали достойный футбол. Нам не повезло, а всё остальное мне понравилось: самоотдача, то, как мы контролировали игру. Бывают моменты, когда ты сам не ожидаешь, что такое может залететь.

Не сказал бы, что мы прямо подсели. У нас был выход один на один, когда Вьюнник не забил. Потом мы забили во второй раз. Не говорю, что мы расслабились, но у них вышли свежие креативные футболисты в центр поля и они начали больше контролировать игру.

Тренер сказал: молодцы, это то, что он хочет от нас видеть, несмотря на результат. Мы движемся дальше. С хорошим настроением будем подходить к следующему матчу и забывать эту игру.