Главный тренер Кристал Пэлас Оливер Гласнер перед матчем первого тура общего этапа Лиги конференций против киевского Динамо оценил кадровую ситуацию в команде. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Все здоровы. Это положительно… даже очень положительно. У нас вернулся в состав Вальтер Бенитес.

Мы всегда выставляем сильнейший доступный состав. Между субботой и четвергом есть пять дней, так что этого достаточно для восстановления. Если мы считаем, что кому-то нужен отдых – он его получит. Но хорошая игра всегда вознаграждается. Это лучшее для тренера: у нас много футболистов, которые заслуживают играть с первых минут.

Эдди Нкетиа практически пропустил весь предсезонный период, поэтому мы должны осторожно дозировать его игровое время. Мы не будем рисковать его здоровьем и много раз об этом говорили. Я уже знаю, каким будет наш стартовый состав на Динамо, но игроки об этом еще не знают. Так что посмотрим…