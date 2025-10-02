Все готово! Ужасные новости для Динамо перед матчем против Кристал Пэлас
Гласнер заставил украинского гранда «грызть ногти» перед игрой Лиги конференций
около 2 часов назад
Главный тренер Кристал Пэлас Оливер Гласнер перед матчем первого тура общего этапа Лиги конференций против киевского Динамо оценил кадровую ситуацию в команде. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.
Все здоровы. Это положительно… даже очень положительно. У нас вернулся в состав Вальтер Бенитес.
Мы всегда выставляем сильнейший доступный состав. Между субботой и четвергом есть пять дней, так что этого достаточно для восстановления. Если мы считаем, что кому-то нужен отдых – он его получит. Но хорошая игра всегда вознаграждается. Это лучшее для тренера: у нас много футболистов, которые заслуживают играть с первых минут.
Эдди Нкетиа практически пропустил весь предсезонный период, поэтому мы должны осторожно дозировать его игровое время. Мы не будем рисковать его здоровьем и много раз об этом говорили. Я уже знаю, каким будет наш стартовый состав на Динамо, но игроки об этом еще не знают. Так что посмотрим…
Матч первого тура общего этапа Лиги конференций Динамо – Кристал Пэлас состоится уже сегодня, 2 октября, на Арене Люблин в одноименном польском городе. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву. Следить за онлайн-трансляцией игры можно на странице события Динамо Киев – Кристал Пэлас на Xsport.ua.
Ранее главный тренер «бело-синих» Александр Шовковский рассказал о кадровой проблеме в команде перед матчем с третьей командой АПЛ.