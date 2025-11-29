Сергей Разумовский

В 14-м туре испанской Ла Лиги Барселона отпраздновала 126-летие клуба победой над Алавесом на стадионе Спотифай Камп Ноу со счетом 3:1. Матч стал вторым домашним поединком каталонцев после возвращения на арену и продолжил их удачную серию на обновлённом стадионе. Команда Ханси Флика набрала очередные три очка и сохранила высокие позиции в турнирной таблице.

Игра началась неожиданно для хозяев: уже на 43-й секунде Пабло Ибаньес, воспользовавшись неудачной игрой защиты Барселоны после подачи с углового, вывел Алавес вперёд. Однако каталонцы быстро перехватили инициативу и организовали несколько опасных атак. На 8-й минуте Ламин Ямаль сравнял счёт точным и сильным ударом с пределов штрафной площади, а на 26-й минуте Дани Ольмо, получив тонкий пас от Рафиньи, вывел Барселону вперёд. Важную роль в сохранении преимущества в первом тайме сыграл вратарь Жоан Гарсиа, который парировал опасный удар Джонни незадолго до второго гола хозяев.

После перерыва темп игры несколько снизился, но Барселона продолжала контролировать мяч и создавать моменты. Лучший шанс имел Роберт Левандовски после подачи с углового от Рафиньи, однако вратарь Сивера справился с его ударом. Алавес отвечал контратаками: в частности, Карлос Висенте заставил Кубарси выбить мяч на угловой, а в концовке встречи Жоан Гарсиа спас команду после удара Гуриди, который мог стать голом, что, вероятно, было бы засчитано за вмешательство VAR.

В добавленное время Барселона сняла все вопросы относительно результата. Ламин Ямаль отдал результативный пас на Дани Ольмо, который вышел один на один с Сиверой и точным ударом установил окончательный счёт 3:1. Эта победа позволила каталонцам набрать 34 очка и приблизиться к Реалу (32) в турнирной таблице по потерянным очкам. Барселона усилила давление на мадридский клуб накануне его матча против Жироны.

Ла Лига, 14-й тур

Барселона – Депортиво Алавес 3:1

Голы: Ямаль, 8, Ольмо, 26, 90+3 – Ибаньес, 1

Барселона: Гарсиа, Э. Гарсиа (Кунде, 46) Кубарси (Кристенсен, 84), Мартин, Бальде, Касадо, Берналь (Рашфорд, 46), Ямаль, Ольмо, Рафинья (Педри, 60), Левандовски (Торрес, 60)

Алавес: Сивера, Хонни, Теналья, Пачеко, Парада (Мартинес, 80), Бланко, Калебе (Висенте, 58), Суарес (Гевара, 68), Ибаньес (Гуриди, 68), Реббаш (Аленья, 58), Бойе

Предупреждения: Берналь (36), Гарсиа (90+2) – Реббаш (32), Калебе (53), Бланко (81)