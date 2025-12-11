Вторая подряд поражение. Динамо проиграло Фиорентине в матче Лиги конференций
Бело-синие не удержали ничью в выездном поединке
39 минут назад
В матче пятого тура основного этапа Лиги конференций итальянская Фиорентина на своем поле принимала киевское Динамо. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1.
Фиорентина вышла вперед на 18-й минуте благодаря точному удару Мойзе Кина. Бело-голубые отыгрались в начале второго тайма – Николай Михайленко дальним ударом поразил цель.
«Фиалки» восстановили преимущество на 74-й минуте – отличился Альберт Гудмундссон.
Фиорентина в настоящее время занимает шестое место в турнирной таблице Лиги конференций, набрав 9 очков. Динамо потерпело второе поражение подряд и опустилось на 28-е место (3 балла).
Лига конференций, 5-й тур
Фиорентина – Динамо – 2:1
Голы: Кин, 18, Гудмундссон, 74 – Михайленко, 55.