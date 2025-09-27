Сергей Стаднюк

В пятом туре итальянской Серии А Интер на выезде уверенно обыграл Кальяри.

Команда Кристиана Киву открыла счет уже на 9-й минуте, когда Алессандро Бастони выполнил точный навес, а Лаутаро Мартинес выиграл верховую борьбу и головой отправил мяч в сетку. «Нерадзурри» полностью контролировали игру, создавали моменты благодаря активности Тюрама и Бареллы, надежно играли в обороне и ушли на перерыв с преимуществом 1:0.

После перерыва Интер мог быстро удвоить счет: Чалханоглу попал в штангу, а Тюрам заставил вратаря соперника сделать несколько сейвов. Кальяри ответил опасным ударом Фолоруншо в каркас ворот, но гости удержали баланс. Решающий момент наступил на 82-й минуте: после прострела Димарко юный Эспозито забил свой дебютный мяч в Серии А. В конце Мхитарян еще раз попал в штангу, но победа Интера уже была обеспечена.

Интер набрал девять очков и на расстояние в три балла приблизился к лидеру Наполи в турнирной таблице. Однако у неаполитанцев есть матч в запасе.

Серия А, пятый тур

Кальяри – Интер 0:2

Голы: Лаутаро Мартинес, 9, Ф. Эспозито, 82

Кальяри: Каприле, Зе Педро (Феличи 58), Мина, Луперто, Палестра, Адопо, Дейола (Гаэтано 58), Фолоруншо (Боррелли 77), Оберт (Идрисси 77), С. Эспозито, Белотти (Прати 44)

Интер: Х. Мартинес, Аканджи, Де Фрай, А. Бастони, Энрике (Думфрис 72), Барелла (Фраттези 64), Чалханоглу, Мхитарян, Аугусто (Димарко 46), М. Тюрам (Ф. Эспозито 64), Лаутаро Мартинес (Бонни 89)

Предупреждения: Аугусто, 46, Барелла, 59