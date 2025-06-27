Михаил Цирюк

На Клубном чемпионате мира в США завершился групповой этап. Чего-то чрезвычайного или сенсационного на нём мы не увидели, однако свои неожиданности, интересные развязки и красивые истории всё же были, так что предлагаем вспомнить всё самое интересное, что произошло в первой части турнира.

Минус Порту и Атлетико

Если говорить о неожиданностях, то здесь стоит начать с вылета двух крепких европейских клубов и постоянных участников ЛЧ - Порту и мадридского Атлетико. По своей сути эти вылеты были довольно разными: если португальский клуб турнир действительно провалил, и в матчах против Палмейраса (0:0), Интера Майами (1:2) и Аль-Ахли (4:4) набрал всего два очка, то выступление матрасников провалом действительно не назовёшь.

Подопечные Диего Симеоне проиграли всего один матч - против ПСЖ (0:4), где последние два мяча пропустили после удаления. Однако после такого разгрома спасти ситуацию не помогли даже две победы над Сиэтлом (3:1) и Ботафого (1:0). В итоге Атлетико набрал те же самые шесть очков, что и французский и бразильский клубы, однако из-за худшей разницы мячей финишировал на третьем месте в группе и отправился домой.

Бразильская феерия

А вот настоящим открытием этого КЧМ стали бразильские клубы. От этой страны на турнире было четыре представителя, и все четыре в итоге, преодолели групповой этап. Наиболее успешным из всех был Фламенго. В группе с Челси (3:1), ФК Лос-Анджелес (1:1) и тунисским Эсперансом (2:0) команда, где выступают хорошо знакомые европейскому болельщику Жоржиньо, Данило и Алекс Сандро, сумела набрать семь баллов и занять первое место.

Выиграть свою группу сумел и Палмейрас, и для этого хватило всего пяти очков: трёх - за победу над Аль-Ахли (2:0) и по одному за ничьи с Интером Майами (2:2) и Порту (0:0). А вот Ботафого и Флуминенсе ограничились вторыми позициями в своих квартетах, однако вряд ли кто-то из их поклонников из-за этого слишком расстроился. Таким образом Бразилия в 1/8 финала будет представлена на максимальном возможном уровне.

Украинский след

Не обошлось на групповом этапе и без Украины. О ней в матче последнего тура против мюнхенской Баварии напомнил голкипер Бенфики Анатолий Трубин. Вратарь совершил четыре сейва, и некоторые из них были действительно очень качественными, сохранил свои ворота в неприкосновенности и помог своей команде одержать минимальную победу и выиграть группу. По итогам матча именно Трубин был признан его лучшим игроком, так что после игры он имел возможность дать интервью на весь стадион.

Сенсация из Окленда

Этот турнир также запомнится скромному представителю Новой Зеландии - Окленд Сити. Любительский коллектив, большинство игроков которого, кроме футбола, имеют и другие работы, после поражений 0:10 от Баварии и 0:6 от Бенфики, в последнем туре неожиданно забил гол и набрал зачетное очко (1:1). Жертвой сенсации стал аргентинский Бока Хуниорс, который в итоге не смог выйти из группы, а решающий мяч на свой счет записал защитник Кристиан Грей, работающий школьным учителем физкультуры.

Чтобы понять уровень команды: когда перед игрой с Бенфикой у ее главного тренера Пола Поса спросили о Николасе Отаменди, он ответил, что не знает такого футболиста, и через это команда, якобы не смогла стерпеть такой испанский позор, даже требует сменить наставника. Тем неожиданнее тот факт, что эти ребята смогли набрать на турнире хоть одно очко.

Капризная американская погода

Если не жара, то шторм, если не шторм, то гроза. Матчи Клубного чемпионата мира уже немало раз прерывались из-за погодных условий, и если с точки зрения инфраструктуры США готовы к следующему ЧМ в следующем году, то по поводу природных условий для игры в футбол есть вопросы.

Через год, примерно в эти же даты, на этих же аренах состоится настоящий мундиаль, и если там матчи также будут прерываться при первой же возможности, это будет как-то не очень. Так что здесь либо смягчать правила безопасности и не прятать игроков в раздевалке на 30 минут каждый раз, когда слышен гром, либо тщательнее выбирать места проведения турнира.

Топ-матчи будут позже

Если взглянуть на список пар, которые сформировались в 1/8 финала, то ярких вывесок оказалось не так много. Больше всего привлекает внимание, конечно, противостояние Реала и туринского Ювентуса, которое состоится уже 1 июля. Также можно отметить европейскую дуэль Челси и Бенфики, встречу Месси против бывшей команды - ПСЖ, или же противостояние английских шейхов Ман Сити против саудовских Аль-Хиляля. Однако в целом самые статусные противостояния турнира еще точно впереди, и увидеть их мы сможем уже на следующих стадиях.

В материале использованы фото Getty Images.