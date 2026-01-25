Павел Василенко

Защитник Манчестер Юнайтед Лисандро Мартинес признался, что серьезно задумывался о завершении карьеры в возрасте всего 27 лет. Аргентинец пережил чрезвычайно тяжелый психологический период после серии травм, которые преследовали его с момента перехода на «Олд Траффорд».

Мартинес присоединился к «красным дьяволам» летом 2022 года за 64 миллиона евро, но в Англии его путь был омрачен постоянными проблемами со здоровьем. Самым тяжелым ударом стала травма передней крестообразной связки, полученная в феврале прошлого года в матче против Кристал Пэлас.

«Я чувствовал, что я больше не футболист. Ты постоянно чувствуешь боль и думаешь, что больше никогда не выйдешь на поле. Это полный психический и физический дисбаланс», – признался Мартинес в интервью AFA Estudio.

По его словам, в первые недели после травмы он серьезно рассматривал вариант сдаться.

Решающую роль в возвращении сыграла поддержка близких.

«Я держался за свою семью, друзей, за людей рядом. Они не позволили мне выбрать легкий путь», – отметил аргентинец.

В конце ноября Мартинес вернулся на поле и с тех пор уже провел 10 матчей за Манчестер Юнайтед.

«Именно в самые трудные моменты формируется характер. Я снова нашел себя и отдавал все, чтобы вернуться», – подытожил защитник.

В настоящее время Манчестер Юнайтед занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 35 очков в 22 матчах.

Контракт аргентинца с английским клубом действует до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 35 миллионов евро.