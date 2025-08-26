Защитник Металлиста 1925 Артем Шабанов рассказал о своем опыте работы под руководством Виталия Кварцяного в Волыни.

Кварцяный говорил мне: «Приезжай к нам в Ялту, потренируемся, и решишь для себя, понравится тебе или нет – и подпишем, потому что ты мне нравишься как игрок. Я говорю: «Ну, хорошо». Уже месяц сижу без команды, думаю: «Хорошо, вариантов никаких нет».

Первый месяц он человека вообще не трогает, ты – Пеле. А потом как начнет… Я приезжаю в Ялту на сборы, вечером засыпаю. Тут в 6 утра администратор: «Вставай». – «Куда?» – «На пробежку». Думаю: «Какую пробежку?». Мы в 6 утра побежали по тропе, 45 минут, еще 15 минут какой-то растяжки, разминки.

Закончили, идем завтракать. Позавтракали, не успеваю до номера дойти, переодеться, хотя бы форму эту снять, говорят: «Пошли». – «Куда?» – «На вторую». – «В смысле, на вторую?» – «На вторую тренировку, на поле». Потом обед, час-два перерыва – и третья тренировка.

И так шесть дней. Я на шестой день говорю: «У меня там университет» – а сам заочно учился, – «Мне надо домой ехать, сдавать что-то». Он говорит: «Ну, давай. Тогда зимой увидимся. Мне понравилось, подпишем контракт». Никаких вариантов не было, вот я приехал и подписал контракт с Волынью на три года.

Он не говорил, что именно понравилось. Говорит: «Высокий центральный защитник – мне такие нравятся. Приезжай ко мне – я из тебя сделаю футболиста». От него выслушал все, что можно было, теперь готов ко всему.

Помню, как-то ехали из Запорожья, кажется, проиграли Металлургу. Ехали поездом, вернулись в Киев, пересаживаемся утром в автобус, чтобы доехать до Луцка. А он злой после игры, не может успокоиться, ходил и всем выговаривал. Заходим в автобус, сзади садимся, и кто-то: «Хи-хи». Он подходит, говорит: «Вы что там…» – и мат-перемат. «Проиграли – а вы ещё тут хи-хи, хи-хи».

Потом два метра проходит, разворачивается, говорит: «Немчанинов – из автобуса» – «А как я доеду?» – «Смотри, там маршрутка – доедешь». Все смотрят на него – как так можно? Он сел, посидел минуту, возвращается, говорит: «Полевой – за ним». Двоих или троих вот так отправил, они своим ходом добирались. Сказал: «Чтобы завтра были на тренировке, если не будете – оштрафую».

Немчанинов мне потом рассказывал: «Это у меня не в первый раз. Я из Ужгорода ещё сам добирался». Были времена, когда мы на самолет сели – и долетели до Ровно. Он говорит: «Я на маршрутке своим ходом до Луцка».

Меня раза три, наверное, возвращал в команду. Не понравилась игра или на тренировке что-то: «К дублю. Появится характер – возьмешь свисток, свистнешь мне, и я тебя верну обратно». Что-то не понравилось – сразу в вторую команду иди, там потренируйся.

Бронежилеты заставил. Играл в бронежилетах, как добрый день. Он говорит: «Нормальные команды играют Лигу чемпионов, Лигу Европы, а мы будем на область играть». Выдал бронежилеты – и тайм играем.