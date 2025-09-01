Михаил Цирук

Чуть больше двух лет назад украинские болельщики уже провожали в Жирону лучшего бомбардира УПЛ, когда команда из Каталонии усилилась Артёмом Довбиком. Теперь та же самая история повторяется и с Владиславом Ванатом, который уже прибыл в солнечную Испанию и даже успел посмотреть матч своего нового клуба против Севильи.

Быстрый переход во взрослый футбол

История Ваната - это история почти идеального перехода и быстрого адаптации из юношеского футбола во взрослый. Владислав был настоящей машиной для голов на молодежном уровне и относительно быстро стал ею и в первой команде киевского Динамо. Впрочем, какое-то время на этот путь все же потребовалось.

За первую команду Динамо Ванат дебютировал еще под руководством Мирчи Луческу. Румынский специалист выпустил молодого нападающего на последние 10 минут матча против Колоса в конце чемпионского сезона 2020/21. Но на этом динамовская карьера Владислава немного приостановилась, и с новой кампании юный форвард пошел искать игровую практику в аренде в одесском Черноморце.

Сезон в Одессе не был для Ваната слишком успешным и результативным: игрок записал на свой счет только 3 гола в 17 матчах УПЛ. Однако из Черноморца он вернулся футболистом, готовым к задачам уровня Динамо.

Машина для голов

С самого начала сезона 2022-23 нападающий становится основным игроком команды, и, самое главное, начинает много забивать. В первой полноценной кампании в составе киевлян Владислав Ванат отметился 12 голами в УПЛ.

Результативность Ваната отметили тренерский штаб сборной Украины, и 12 июня 2023 года он дебютировал за главную команду в товарищеском матче против Германии, после чего стал стабильно вызываться в ее ряды. В настоящее время 23-летний форвард имеет в активе 11 матчей и два гола в футболке сине-желтых.

В определенной мере судьбоносным для Владислава стал сезон 2023-24. 14 забитых мячей в УПЛ позволили впервые в карьере стать лучшим бомбардиром чемпионата, и после этого стало понятно, что этот форвард может забивать много стабильно. По крайней мере, на уровне украинской национальной первенства.

Еще одна добродетель Ваната - способность помогать отличаться партнерам. В той же кампании 23-24 к его 14 голам в УПЛ он добавил еще 10 ассистов. А в прошлом сезоне Ванат только подтвердил свой статус лучшего форварда Лиги. Солидные 17+4 в УПЛ помогли Динамо впервые с 2021 года завоевать чемпионство, а самому Владиславу - второй раз подряд выиграть бомбардирскиеперегони.

После еще одного успешного сезона нападающим начали активно интересоваться иностранные клубы. В начале лета в СМИ ходили слухи о серьезном интересе английского Сандерленда, однако самой проворной в борьбе за Ваната оказалась именно Жирона, которая, по информации из медиа, активировала клаусулу форварда в 20 млн евро.

Жироне нужен спаситель

Конечно, Ванат переходит в совсем другую Жирону, чем та, к которой присоединялся Довбик. В прошлом сезоне команда Мичела почти до последнего боролась за выживание, а этот начала откровенно провально - с трех поражений, и перспектива оказаться в Сегунде на данный момент кажется вполне реальной.

Однако скорость, резкость, неординарность и голевое чутье Ваната, а также его умение находить свои мячи, имея откровенно не самых сильных в мире партнеров, вполне могут помочь каталонцам избежать понижения в классе. По крайней мере, украинские болельщики точно будут на это надеяться: все же таки в Жироне теперь будут выступать целых трое наших.

В материале использованы фото Getty images