Вингер Барселоны Ламин Ямаль поделился довольно необычной деталью из своей повседневной жизни. Молодой испанский футболист недавно запустил собственный YouTube-канал, который менее чем за два дня собрал более миллиона подписчиков.

В первом видео Ямаль провел экскурсию по своему дому и откровенно рассказал о том, как проходят его ночи. По словам игрока, он специально старается ложиться спать раньше, чтобы просыпаться среди ночи.

Я стараюсь ложиться спать пораньше, чтобы проснуться посреди ночи. Вы можете подумать, что я смотрю на часы и говорю себе, что еще могу поспать. Но нет. Я просыпаюсь, чтобы поесть печенье. Мне это нравится, это мой любимый вариант. Именно поэтому у меня не может быть девушки, ведь я просыпаюсь ночью.

Свой следующий матч Барселона Ямаля проведет в субботу, 3 января. Блаугранас сыграют дерби против Эспаньола, начало встречи в 22:00 по киевскому времени.