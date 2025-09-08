Павел Василенко

Прекрасный вечер Испании и уверенная победа над Турцией со счетом 6:0 были несколько омрачены ситуацией, в которую попала одна из звёзд команды – Ламин Ямаль.

Вингер Барселоны был заснят камерой, когда покидал стадион и перебирал свой багаж в поисках таинственного предмета. Его даже высадили из автобуса, который был нанят для перевозки игроков La Furia Roja, и он вернулся на базу, чтобы продолжить поиски. Позже турецкая пресса сообщила, что Ямаль потерял паспорт и что это было причиной чрезвычайной ситуации.

«После матча Ламин Ямаль долго искал свой паспорт, даже вернулся в раздевалку, но покинул стадион, не найдя его», – утверждает Beyaz Futbol.

Другое местное СМИ, Fotomac, добавляет, что Королевская испанская федерация футбола связалась с турецкими представителями власти, чтобы попытаться сотрудничать с полицией в попытке обеспечить беспрепятственный выезд Ямаля из страны, несмотря на наличие у него обычных документов.