Украинский нападающий Олимпиакоса Роман Яремчук вышел на поле в матче восьмого тура чемпионата Греции против АЕКа, где его команда одержала уверенную победу со счетом 2:0. Форвард появился на замене на 84-й минуте встречи.

За десять минут игрового времени Яремчук отметился одним ударом по воротам, двумя точными передачами и выиграл два единоборства из четырех.

По данным портала Sofascore, выступление украинца было оценено в 6,5 баллов. Стоит отметить, что голы в этой игре забили его конкуренты Эль Кааби и Тареми.

В текущем сезоне Яремчук провел всего три матча за Олимпиакос, пока не сумев отметить результативными действиями. Нападающий пропустил начало чемпионата из-за травмы. Контракт футболиста с греческим клубом рассчитан до конца июня 2028 года, а его рыночная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет три миллиона евро.

Ранее Олимпиакос с Яремчуком уступил Барселоне в Лиге чемпионов.