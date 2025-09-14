Ярмолюк помог Брайтону отобрать очки у Челси
Украинец провел полный матч
около 1 часа назад
Егор Ярмолюк / Фото - Getty Images
Брентфорд и Челси устроили голевую перестрелку в матче 4 тура АПЛ. Матч в Лондоне завершился со счетом 2:2.
Хозяева сделали ставку на игру вторым номером, отдав мяч оппонентам. Все изменил гол Шаде, который на свободном пространстве протащил и в пределах штрафной Челси поразил ворота Санчеса.
После перерыва Челси отреагировал камбэком благодаря точным ударам Пальмера и Кайседо. Против этого сценария выступил Брентфорд, который в компенсированное время сумел вырвать ничью в лондонском дерби.
Хавбек Брентфорда и сборной Украины Егор Ярмолюк провел на поле весь матч.
АПЛ. 4 тур
Брентфорд - Челси 2:2
Голы: Шаде, 35, Карвалью, 90+4 - Пальмер, 61, Кайседо, 85
Поделиться