Брентфорд и Челси устроили голевую перестрелку в матче 4 тура АПЛ. Матч в Лондоне завершился со счетом 2:2.

Хозяева сделали ставку на игру вторым номером, отдав мяч оппонентам. Все изменил гол Шаде, который на свободном пространстве протащил и в пределах штрафной Челси поразил ворота Санчеса.

После перерыва Челси отреагировал камбэком благодаря точным ударам Пальмера и Кайседо. Против этого сценария выступил Брентфорд, который в компенсированное время сумел вырвать ничью в лондонском дерби.

Хавбек Брентфорда и сборной Украины Егор Ярмолюк провел на поле весь матч.

АПЛ. 4 тур

Брентфорд - Челси 2:2

Голы: Шаде, 35, Карвалью, 90+4 - Пальмер, 61, Кайседо, 85

Дерби Италии, Манчестера, дебюты Судакова и Ваната.