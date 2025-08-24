Украинский полузащитник Егор Ярмолюк вчера, 23 августа, принял участие в матче Брентфорда против Астон Виллы, который завершился минимальной победой хозяев 1:0.

Для 20-летнего футболиста эта встреча стала 60-й в Английской Премьер-лиге, что позволило ему обойти Сергея Реброва, у которого на счету 59 поединков.

На данный момент Ярмолюк занимает шестое место среди всех украинских игроков по количеству игр в АПЛ. Впереди остаются Александр Зинченко (145 матчей), Виталий Миколенко (110), Олег Лужный (81), Илья Забарный (78) и Андрей Ярмоленко (66).

Егор присоединился к Брентфорду летом 2022 года, перейдя из Днепра-1 за 1,5 миллиона евро. На данный момент команда расположена на 10-й позиции в чемпионате с тремя очками после двух туров.